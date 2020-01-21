Крым заметет – объявлено штормовое предупреждение

На Крым надвигается холодный фронт, который принесет с собой сильные осадки и метели.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, в течение суток 23 января и ночью 24 января на полуострове ожидаются мокрый снег, местами очень сильные осадки, сильные гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Ветер сменится с юго-западного на северо-западный и усилится до 20-25 метров в секунду. Это вызовет метели, местами сильные.

Жителей полуострова просят по возможности не выезжать на личных автомобилях, избегать плохо закрепленных конструкций, линий электропередач, высоких деревьев, дорожных знаков и вообще соблюдать осторожность.

Такая погода продержится несколько дней, а к началу следующей недели в Крыму снова потеплеет.

Симферополь, Лиана Макоба

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