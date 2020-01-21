МТС вводит новые условия для абонентов, отправившихся в Крым

МТС вводит новые условия для своих абонентов, отправившихся в Крым.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», если раньше обладатель sim-карты МТС могут за 100 рублей подключить опцию «Домашний пакет Россия+» и в течение месяца оплачивать в Крыму связь по тарифам домашнего региона, то с 30 января эта опция будет действовать только в сети МТС. А на полуострове, как известно, инфраструктура компании отсутствует.

В этом случае компания предлагает своим клиентам подключать опцию «Легкий отпуск», позволяющую сохранять тарифы домашнего региона, где угодно, но с доплатой 50 рублей в день.

Если приехав в Крым, никаких опций не подключать, то исходящий звонок будет стоить 3 рубля за каждую минуту, sms – 2 рубля за сообщение, Интернет – 1 рубль за 1 мегабайт.

Отмечается, что новшества МТС пока никак не отразятся на самих крымчанах, но не исключено, что в ближайшее время их расходы на мобильную связь тоже возрастут.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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