В Севастополе подняли вопрос о развитии инфраструктуры Северной стороны в связи с известием о готовящейся закладке двух вертолетоносцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на днях стало известно, что весной (точнее – 9 мая) на керченском судостроительном заводе «Залив» собираются заложить первые универсальные десантные корабли «Севастополь» и «Владивосток». Эти имена были присвоены вертолетоносцам типа «Мистраль», заказанным во Франции.

«Один из них должен был базироваться на Севастополь, для чего предполагалось построить новый причал и развитую военно-гражданскую инфраструктуру – подъездные пути, коммуникации, площадки для техники, детский сад и школу, казармы и т.д. и т.п. Но санкции зарубили этот проект, – пишет telegram-канал «Южная башня». – Теперь возникает резонный вопрос: если, скажем, к 2025-2026 году один из вертолетоносцев введут в строй на Черноморском флоте, то будет ли возобновлен проект развития инфраструктуры Северной стороны под его базирование. Пока что с этим нет ясности, как и с самим проектом вертолетоносца».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 21.01.20

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