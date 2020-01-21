Украинские компании потребовали содрать пошлины с российского дизеля и автомобильного газа

Украинские трейдеры и производители автомобильного топлива заявили, что российские поставщики нефтепродуктов «субсидируются Москвой» и «незаконно» получают конкурентное преимущество в «Незалежной».

В связи с этим они потребовали от правительства Украины ввести на дизтопливо и сжиженный газ из России пошлину в размере 8,46%.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в совместном письме ПАО «Укрнафта», АО «Укртатнафта» и АО «Укргазвыдобування.

«Нарушение правил международной торговли при поставках российских нефтепродуктов заключается в том, что производителям в РФ из бюджета компенсируют расходы, связанные с производством и экспортом нефтепродуктов по схеме возврата из бюджета акцизов, что является субсидированием и нарушением нормы ВТО. Украинские производители настаивают на компенсационных мероприятиях в виде пошлин на субсидированный импорт по ставке 8,46%», – заявляют украинские компании.

По их мнению, введение пошлины «не приведёт к удорожанию топлива», но позволит перераспределить рынок в пользу европейских стран и местных производителей, которые несут убытки из-за «субсидируемых» российских поставок.

Ранее украинское правительство уже вводило пошлины на российские нефтепродукты и сжиженный газ в размере 4 и 3 процента соответственно.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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