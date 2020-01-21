Трамп потребовал от Европы перестать закупать газ из «вражеских государств»

У США достаточно газа, чтобы обеспечить всю Европу «дружественным и безопасным топливом».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом на экономическом форуме в швейцарском Давосе заявил президент США Дональд Трамп.

Американский президент посоветовал Европе брать пример с Соединённых Штатов, которые избавились от «сомнительного импорта энергоресурсов».

«Мы настолько успешны, что для США больше нет нужды импортировать энергию от недружественных государств. С достаточными объемами американского природного газа, который сегодня доступен, наши европейские союзники также больше не уязвимы перед недружественными поставщиками энергии», – заявил президент США.

«Мы призываем наших друзей в Европе пользоваться американскими поставками энергосырья и достичь настоящей энергетической безопасности», – добавил Трамп.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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