Крымчане не оценили снижения цен на дизтопливо

Крымчане не оценили «подарка» – снижения цен на дизтопливо.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне С глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что с 22 января сеть автомобильных заправочных станций «Атан» снизит цены на дизельное топливо и сжиженный газ на один рубль.

Таким образом, цена дизельного топлива сегодня должна составлять 48,25 рубля за литр, сжиженного газа – 23,25 рубля.

«А что с ценами на бензин? Однако не все мы ездим на дизелях…», – отреагировали крымчане.

«А качество мониторите?»

«Подняли на 3, снизили на 1. Вопрос того, что цены в Крыму на 10% и более выше, это не снимает. Как и то, что в отсутствие конкуренции цены диктуются двумя игроками, и показательное снижение цены как раз и подтверждает нерыночный механизм ее формирования, – пишут жители РК на страницах Аксенова в соцстеях. – Как-то непонятно: один источник, логистика та же, а снижение только на некоторые виды топлива».

«Великолепно!!! Но согласно проверки Роскачества, с топливом на крымских заправках беда – не соответствует заявленному. И транспортный налог непременно надо приводить в рамки 2016 года с понижающим коэффициентом на возраст, ведь Крым, в отличие от Севастополя, – второй с конца в Южном федеральном округе по уровню заработной платы, а налог, как в Краснодаре, который первый в округе».

«Бензин в Крыму не только самый дорогой, но и самый плохой. Почему Сергей Валерьевич вы не можете решить эту проблему?»

«Вот у нас между поселками Школьное и Родниковое, по Евпаторийской трассе, сплошной недолив. Достали уже... Как приеду заправляться, так и недовольство. Даёшь денег заведомо зная, что тебя просто дурят. А выбора по близости нет. Все люди в наших поселках возмущаются, а толку нет. Никому это не надо. А они жируют...»

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 21.01.20

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