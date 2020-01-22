Для спасения Крыма собираются привлечь ДиКаприо

Депутат Госдумы от РК Наталья Поклонская заявила о намерении обратиться к актеру Леонардо ДиКаприо за помощью в спасении крымского песка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутат направляла запросы в различные органы власти РФ и РК по вопросам незаконной добычи песка на полуострове, но это ни к чему не привело.

«Пора признать очевидное – проблема с экологией действительно существует, – заявила Поклонская. – Мне приходят сотни писем от россиян по этому поводу: самые волнительные и больные темы – вырубка лесов (Сибирь, Урал), мусорные завалы, загрязнение воздуха, рек, акватории Чёрного моря...

Заметьте, почти у всех нас есть какие-то хронические заболевания. Что это, если не последствия проблем с экологией?.. Кстати, данные проблемы и устроило человечество (например, Чернобыльская катастрофа, а затем и преступное замалчивание данной трагедии коммунистами).

Недавно наш президент обратил особое внимание на экологическую ситуацию в Крыму. Отдельный проблемный вопрос – сохранение Бакальской косы и озера Донузлав, которые сегодня находятся на грани уничтожения.

Мои предыдущие депутатские запросы по вопросам незаконной добычи песка в указанных местах, к сожалению, ни к чему не привели... Но мы не отступим! После региональной недели снова буду направлять запросы для решения этой катастрофической проблемы. А если опять не сработает – буду обращаться к Леонардо Ди Каприо. Пусть актер-эколог помогает спасать природные чудеса Крыма».

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.20

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