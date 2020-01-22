Соборную мечеть Симферополя распишут художники из Турции

В Крым прибыла группа художников из Турции. Им предстоит расписать изнутри Соборную мечеть, строящуюся в Симферополе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», соответствующий контракт уже подписан. Пока ведется работа с эскизами. К непосредственной росписи приступят чуть позже.

Соборную мечеть в Симферополе планировалось открыть в апреле 2020 года. Сейчас подтверждается только год – 2020, а точную дату не называют. В целом, комплекс готов на 60%.

Согласно проекту, комплекс включает основное здание (размером 37 на 37 метров) с куполом высотой 28 метров, внутренний двор с колоннадами и шадирваном (местом для омовения перед намазом), четыре 50-метровых минарета. Малые купола – всего 24 – предусмотрены на стенах внутреннего двора.

Мечеть сможет одновременно вместить несколько тысяч человек. Проект оценен в 3,5 млрд рублей.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.20

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