В 2020 года в Крыму дважды подорожает газ для населения

С 1 февраля в Крыму подорожает газ.

Как сообщили РИА «Новый День» в Госкомцен РК, стоимость одного кубического метра газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3,5 тыс кубических метров в год составит 5,56 рублей, при потреблении свыше 3,5 кубометров газа в год – 8,65 рублей.

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 8,48 рублей за кубический метр.

Второе повышение произойдет с 1 июля. Газ для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3,5 тыс кубических метров газа в год подорожает еще на 47 копеек – составит 6,03 рубля за кубометр, при потреблении свыше 3,5 тыс кубометров газа в год – 8,7 рублей.

Стоимость газа для отопления и выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах, составит 8,7 рублей за кубометр.

«Рост тарифов на природный газ для населения обусловлен увеличением ФАС России оптовой цены на газ, добываемый ГУП РК «Черноморнефтегаз», с 1 февраля 2020 года на 11,7% и с 1 июля на 11,7% с целью доведения оптовой цены для населения до средней по Южному федеральному округу.

При этом в соответствии с Планом изменения оптовых и розничных цен (тарифов) на газ для потребителей Республики Крым и города Севастополя до 2022 года рост конечной цены на газ для населения в 2020 году составил с 1 февраля 7,2%, с 1 июля – 8,44%», – пояснили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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