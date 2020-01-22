Крым рискует утонуть в мусоре

Симферополь, Феодосия и Керчь оказались самыми замусоренными городами Крыма – здесь наблюдаются наибольшие проблемы с вывозом твердых коммунальных отходов. Об в эфире радио «Спутник в Крыму» сообщил директор автономной некоммерческой организации «ЖКХ Контроль РК» Анатолий Петров. Как передает корреспондент РИА «Новый День», именно из этих городов поступает больше всего жалоб.

Лучше других систему обращения с ТКО наладили на ЮБК.

Напомним, в феврале в РК должна начать действовать новая территориальная схема обращения с отходами. Петров уверен, что новая схема привлечет в Крым инвесторов, желающих заняться сортировкой и переработкой мусора. Однако эксперты считают, что после ухода Чайки договоренности главы Крыма Аксенова по поводу мусорной сферы теряют актуальность. А пока удастся достигнуть новых, некоторые территории рискуют утонуть в мусоре. Закончится же все традиционно: повышением платежей для конечного потребителя.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 22.01.20

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