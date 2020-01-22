Москва озаботилась безопасностью крымского энергомоста

Госдума по представлению правительства принимает срочные законодательные меры по обеспечению безопасности подводных электрических кабелей и газопровода, проложенных через Керченский пролив.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», сегодня Государственная дума приняла в первом чтении законопроект «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса».

По словам представителя правительства РФ в Госдуме Анастасии Бондаренко, в первую очередь будет предусмотрен запрет на якорную стоянку и остановку судов в зонах пролегания жизнеобеспечивающих коммуникаций.

«Разработка законопроекта вызвана необходимостью усиления мер по обеспечению безопасности с тем, что эти элементы являются критически важными для всей системы, отличаются линейной протяженностью и пролеганием на дне Керченского пролива, проход через который регулируется особыми, в том числе международными нормами.

Учитывая, что Керченский пролив будет всегда объектом пристального внимания со стороны международного сообщества, со стороны иностранных государств, важно отметить, что в зонах безопасности энергомоста и газопровода не будут установлены запреты на осуществление прохода через него…

Если говорить о конкретном перечне, то эти объекты уже включены в перечень охраняемых Росгвардией. Это подстанции «Тамань», «Кафа», пункт перехода «Кубань», «Крым» и объекты ГУП «Черноморнефтегаз», – приводит «ПолитНавигатор» слова Бондаренко.

Определение зон безопасности на суше и на воде необходимо для предоставления Росгвардии возможности осуществлять охранные мероприятия в соотвествии с законодательством.

«Установление зон безопасности для объектов ТЭК необходимо для реализацией Росгвардией задачи по участию в защите от актов незаконного вмешательства в таких зонах, установленных вокруг энергомоста и газопровода», – заявил зампредседателя Комитета Госдумы по энергетике Николай Петрунин.

Симферополь, Иван Капустин

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