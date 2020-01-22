Госсовет Крыма может быть реорганизован

Государственный Совет Республики Крым может быть реорганизован – это связано с поправками в Конституцию России.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», причиной для реорганизации может стать название структуры, которая сейчас дублирует наименование вновь созданного федерального органа. При этом никаких кадровых изменений пока не предвидится.

Вместе с этим обсуждается вопрос досрочных выборов в Госдуму, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники: они могут быть назначены на Единый день голосования, который в этом году выпадает на 13 сентября.

Симферополь, Лиана Макоба

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