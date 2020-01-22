В работе департамента капитального строительства Севастополя выявлены серьезные финансовые нарушения

Управление Росказначейства по Севастополю выявило финансовые нарушения в работе департамента капитального строительства города.

Общая сумма выявленных нарушений – 738 млн рублей. Большинство из них касаются ведения бюджетных смет, но есть и более серьезные провинности.

Так, в августе 2018 года ведомство заключил с ООО «Технострой» контракт на реконструкцию стадиона «Горняк» стоимостью 373 млн рублей. При этом лимиты бюджетных обязательств превысили на 196 млн рублей.

Позже выяснилось, что подрядчик представила на аукцион фиктивную документацию о наличии у нее опыта работ по строительству социальных объектов. На этом основании в июне 2019 года контракт был расторгнут.

Напомним, в Санкт-Петербурге был арестован и этапирован в Севастополь Андрей Исаев – бывший директор ГБУ «Дирекция капитального строительства». Ему, в первую очередь, предстоит ответить за историю с КОС «Южные». Исаев ушел в отставку в июле 2018 года, и объясняться с правоохранительными органами по поводу «Горняка» придется кому-то еще.

Севастополь, Илья Пелехов

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