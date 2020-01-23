В акватории Севастополя исчез каякер

В Севастополе пропал 70-летний каякер: мужчина вышел в море и не вернулся.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по Севастополю, об исчезновении пенсионера сообщила его жена. Вчера в 8 вечера она позвонила в службу спасения и рассказала, что в полдень ее муж стартовал на каяке от 159-го причала бухты Александровская в сторону Инкермана. С тех пор он на связь не выходил.

Спасатели, выехав на место страта, обнаружили на причале личные вещи мужчины, каяк отсутствовал.

На поиски были направлены катера специализированного отряда главного управления МЧС, Центра обеспечения мероприятий гражданской защиты Севастополя и Пограничного управления ФСБ по Крыму и Севастополю. Также информация передана по всем базам стоянки маломерных судов.

Каякер пока не найден.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.01.20

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