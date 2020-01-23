Житель Ялты устроил показательное членовредительство в мэрии

Житель Ялты устроил показательное членовредительство в администрации города.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня около полудня 56-летний горожанин пришел в мэрию и на глазах у очевидцев поранил себя. Кто-то зафиксировал происходящее на видео. Обращают на себя внимание двое мужчин, которые встречаются буквально перед камерой и начинают общаться, никак не реагируя на действия визитера.
Ялтинца госпитализировали. Известно, что мужчину мошенническим путем оставили без квартиры, а правоохранительные органы расследование этого дела приостановили.
Ялта, Лиана Макоба
Ялта. Другие новости 23.01.20
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