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Четверг, 23 января 2020, 15:52 мск

Новости Крым

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В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов

В Крыму археологи нашли новые драгоценности скифов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», изделия из драгоценных металлов обнаружили в некрополе Усть-Альмин на юго-западе полустрова. Городище расположено недалеко от села Песчаное в Бахчисарайском районе и относится к позднему скифскому периоду. По мнению ученых, поселение было основано в III-II веках до н. э. и в период расцвета по площади уступало только Неаполю. Через него проходил древний морской путь Херсонес – Керкинитида – Ольвия.

В Усть-Альминском некрополе находится несколько тысяч погребальных сооружений, в основном I века до н. э. – III века н. э. Обнаружено около 1 тыс артефактов.

Новые находки отправлены на обработку. Ученые обещали представить их через несколько месяцев.

Симферополь, Лиана Макоба

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