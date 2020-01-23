Европа заблокировала ввоз мяса птицы из Украины

Поставки мяса птицы из Украины в Европу остановлены из-за распространения птичьего гриппа на предприятиях «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщила погранслужба Украины.

Последней каплей, приведшей к столь жёсткому решению Евросоюза, стала очередная вспышка гриппа на птицефабрике в Винницкой области.

«Согласно оперативному сообщению, которое поступило вчера вечером от Европейской комиссии, временно приостановлен ввоз с Украины на территорию ЕС мяса птицы, мясной продукции из птицы и термически необработанных продуктов из птицы. При этом яйца и яичная продукция под данные ограничения не подпадают», – цитирует РИА Новости пресс-службу ведомства.

В связи с этим Украина была вынуждена разослать предупреждения всем своим торговым партнёрам.

«Украинские мероприятия по контролю и ликвидации птичьего гриппа признаны эквивалентными тем, которые осуществляются странами-членами ЕС. Учитывая отчеты многочисленных миссий по оценке эквивалентности, результаты переговоров и предварительных договоренностей, данное решение ЕС является ошеломляюще неожиданным для украинской стороны», – сетует украинская госпогранслужба.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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