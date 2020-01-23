В Ялте сдуло праздничную иллюминацию вместе с опорами

В Ялте штормовой ветер повалил опоры праздничной иллюминации на набережной.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», непогода разыгралась накануне вечером. Сильный ветер повалили деревья, а также конструкции, удерживающие новогодние электрические гирлянды.

«Трудно было нормально закрепить декорации? На что ушли 80 миллионов? На пустые коробочки под декорациями, которые не выдержали ветра?» – возмущаются крымчане. «Еще надо 80 млн -теперь на ремонт».

В ближайшие сутки ветреная погода на ЮБК сохранится.

Ялта, Лиана Макоба

Ялта. Другие новости 23.01.20

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