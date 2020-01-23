Украина потеряла 11,5 миллионов человек с начала 21 века

Численность украинского населения упала на 11,45 миллионов человек с 2001 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр правительства Украины Дмитрий Дубилет, ссылаясь на первые результаты электронной переписи.

На сегодняшний день численность населения «Незалежной» составляет 37 миллионов человек.

«Три метода дали приблизительно одинаковый результат – 37,289 миллиона человек на территории Украины. К сожалению, эта цифра не включает людей, которые постоянно проживают за границей и на оккупированных территориях», – поспешил сделать поправку Дубилет.

Согласно последней переписи 2001 года, на Украине проживало 48,45 миллиона человек.

Отметим, что на момент провозглашения независимости в 1991 году население советской Украины составляло сыше 50 миллионов человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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