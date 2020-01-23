С крымчан взыскивают долги по несуществующим кредитам – претензии предъявило Агентство страхования вкладов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2016 году на полуострове работало 4 филиала Тальменка-банка. В 2017 году Центробанк отозвал о кредитной организации лицензию. Чуть позже было объявлено о банкротстве банка.

А в 2019 году жителям Крыма стали поступать требования вернуть взятые в банке кредиты. Суммы от 500 тысяч до 1 млн рублей. Должников набралось около 1 тысячи человек, хотя все они, как один, утверждают, что никогда клиентами Тальменка-банка не были.

Согласно документам, все договоры на займы были заключены примерно в одно и то же время, данные, внесенные в договор, совпадают с информацией, указанной в паспортах крымчан, кроме места регистрации – у всех «заемщиков» указаны московские адреса. Среди пострадавших есть даже несовершеннолетние – на них тоже умудрились оформить кредиты.

В судах крымчане пытались доказать, что физически не могли оказаться в день заключения договора в Москве, так как находились в это время на работе, и даже представляли доказательства своих утверждений. Но суды встали на сторону кредитора.

С некоторых пострадавших уже начали принудительно списывать долги. Например, одной многодетной матери оставляют на жизнь всего 3 тысячи рублей в месяц, сообщают «Вести Крым».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту мошенничества, но всем пострадавшим еще предстоит пройти почерковедческую экспертизу.

Симферополь, Лиана Макоба

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