Депутат-автохам опозорил Украину в Давосе

В швейцарском Давосе, где проходит Всемирный экономический форум, народный депутат из Украины решил сэкономить на парковке и оставил свой дорогой джип «Тойота» на тротуаре, перегородив проход местным пешеходам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщило украинское отделение американской «Радио Свобода».

Отмечается, что швейцарская полиция уже выписала нарушителю штраф.

Украинский депутат: «Та ничого страшного»

Между тем, в украинском сегменте интернета пользователи обрушились с проклятиями на «народного избранника» и признаются, что буквально «сгорают со стыда» из-за поведения соотечественника.

Вместе с тем, комментаторы подозревают, что штраф за наглого украинского автохама выплатят, как водится, из госбюджета «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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