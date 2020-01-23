Глава Крыма пообещал разобраться с карьером на месте пионерлагеря

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал аннулировать лицензию на разработку карьера по добыче щебня на Чокаташском участке территории городского округа Судак.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о промышленной разработке щебня вблизи Судака, на склоне горы Чокаташ, со стороны детского лагеря «Отважный». С советских времен в лагере отдыхали дети из Симферополя, оттуда их возили купаться на специально отведенный пляж в Судаке. В декабре 2014 года Симферопольский горсовет принял решение лагерь ликвидировать.

В 2016 году министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым, то есть, при нынешнем министре Геннадии Нараеве, который часто уверяет, что разрешений на разработку новых карьеров не выдается, провело аукцион на право пользования участками недр местного значения.

Среди прочих был продан участок площадью 0,395 кв км для проведения работ по геологическому изучению, разведке и добыче полезных ископаемых – магматических пород (диоритовые порфириты), пригодных для производства строительного камня.

С 2015 года существовало ООО «Чокаташский карьер» с юридическим адресом в Симферополе, но в сентябре 2019 года оно ликвидировано. Его хозяева владеют действующим ООО «Карьер Ароматный».

Однако в июне 2016 года лицензию на разработку Чокаташского карьера получило ООО «Крымская нерудная компания». В базе ЕГРЮЛ в качестве его адреса указывается Нижний Новгород, в реестре минприроды Крыма – симферопольский пригород Фонтаны.

Единственным хозяином и директором компании числится Анатолий Флаум. Попутно он владеет еще и ООО «Акванеруд», квартирующим по тому же нижегородскому адресу.

Новый владелец прислал в бывший пионерлагерь своих представителей, которые заявили: вопрос решенный, в лагере будут жить рабочие карьера.

Все это, понятно, не понравилось крымчанам, особенно жителям Судака, тем более что появилась информация о том, что камень будут добывать с применением взрывов. Они стали писать письма в минприроды, совмин и главе Крыма. Несмотря на стандартные отписки ведомств, скандал становился все громче.

Постепенно количество протестов переросло в качество, Сергей Аксёнов признал: за последнее время на официальные страницы главы республики в социальных сетях поступило множество обращений по поводу подготовки работы на карьере вблизи бывшего детского лагеря «Отважный» в городском округе Судак. На рабочей встрече с главой администрации Судака Игорем Сепиковым и вице-премьером, курирующим судакский регион, Ириной Кивико он пообещал разобраться: «Инициатива общественности об отзыве лицензии работы карьера будет поддержана. Также считаю, что на территории республики нет глобальной необходимости в добыче полезных ископаемых, если это нарушает крымскую экологию». Отдельно Аксёнов заверил: «Вопрос восстановления детского оздоровительного лагеря «Отважный» находится под контролем администрации города Симферополя».

Симферополь, Ольга Картошина

Симферополь. Другие новости 23.01.20

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