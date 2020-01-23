В Севастополе зафиксировано массовое заболевание

В одном из высших учебных заведений Севастополя зарегистрировано массовое заболевание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», семеро студентов Института ядерной энергии и промышленности госпитализированы с жалобами на боли в животе, рвоту, диарею.

Предварительный диагноз – гастроэнтерит.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 23.01.20

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