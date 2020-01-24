В Крыму обнаружили уникальный христианский склеп

В Крыму обнаружен христианский склеп с останками. Захоронение найдено в храмовом комплексе на горе Кильсе-Бурун в Ялте.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», гора Кильсе-Бурун (Церковный мыс) – наивысший скальный выступ Байдаро-Кастропольской (Байдарской) стены, находится в районе поселка Санаторное и достигает высоты 711,8 метра. Христианский храмовый комплекс существовал на горе с IX по XV века. С 2016 года здесь ведутся археологические раскопки Института археологии Крыма РАН под руководством Наталии Туровой.

«Открыт сводчатый склеп, от которого сохранилась не только подземная камера, но и наземные конструкции, – цитирует «Интрефакс – Юг» координатора экспедиции. – Внутри было найдено более 10 останков погребенных: взрослые и дети, а также, предположительно, священник, потому что обнаружены большой процессионный железный крест и звездица».

Предварительно погребение датируется XIII-XV веками. Склеп имеет прямоугольную форму: под землей его высота – 1,2 м, длина – 2 м, ширина – 1,3 м, а наружная часть в два раза больше. Сооружение сохранилось в идеальном состоянии.

По словам ученых, открытый склеп пока не имеет аналогов в горном Крыму, все обнаруженные до сих пор захоронения устроены по-другому.

Исследования продолжаться в наступившем году.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 24.01.20

Фашист и агент Гитлера: ЦРУ подложило Украине «антисемитскую свинью». / В Севастополе зафиксировано массовое заболевание. / С крымчан взыскивают долги по несуществующим кредитам. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»