Украинка оставила крымчанку без украшений

Украинка похитила у жительницы Севастополя ювелирные изделия стоимостью 125 тысяч рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в УМВД России по Севастополю, 40-летняя женщина приютила в своем доме знакомую украинку. И вскоре обнаружила пропажу 10 украшений, а вместе с ними и постоялицы.

Полиция задержала воровку. Оказалось, что та, воспользовавшись отсутствием хозяйки, обшарила в доме шкафы, обнаруженные ценные вещи сдала в ломбард и попыталась скрыться. Вырученные деньги она успела потратить.

Теперь ей грозит до 5 лет лишения свободы: по фатку кражи возбуждено уголовное дело.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 24.01.20

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