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Пятница, 24 января 2020, 11:46 мск

Новости Крым

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В Крыму по заданию Украины оборудовали схрон со взрывчаткой

В Крыму задержан мужчина, оборудовавший схрон со взрывчаткой.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ, крымчанин действовал по заданию спецслужб Украины. В схроне обнаружены 5 килограммов взрывчатых веществ, детонаторы, взрыватели.

Как и когда собирались все это использовать, не сообщается.

Симферополь, Лиана Макоба

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