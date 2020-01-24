В Крыму по заданию Украины оборудовали схрон со взрывчаткой

В Крыму задержан мужчина, оборудовавший схрон со взрывчаткой.
Как сообщили РИА «Новый День» в ФСБ, крымчанин действовал по заданию спецслужб Украины. В схроне обнаружены 5 килограммов взрывчатых веществ, детонаторы, взрыватели.
Как и когда собирались все это использовать, не сообщается.
Симферополь, Лиана Макоба
Симферополь. Другие новости 24.01.20
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