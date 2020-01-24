В Керчи брали взятки за торговлю без документов

В Керчи при получении взятки задержали сотрудника одного из муниципальных унитарных предприятий, занимающихся регулированием сферы потребительских услуг.

Как сообщили РИА «Новый День» в МВД РК, мужчина выполнял организационно-распорядительные функции в крупном торговом центре и приторговывал возможностью продавать новогоднюю продукцию без оформления необходимых документов.

Сначала он потребовал от предпринимательницы 10 тысяч рублей, на что она согласилась и выполнила его условия. После того, как женщина снова обратилась к нему с целью предоставления ей дополнительных торговых мест, он попросили уже 20 тысяч, пообещав не предпринимать мер по пресечению ее торговой деятельности, а также дать возможность работать в зале без заключения договора.

При передаче части оговоренной суммы на парковке в автомобиле взяточника его и задержали. В настоящее время в отношении злоумышленника, являющегося на момент совершения Возбуждено уголовное дело, мужчине грозит до 8 лет лишения свободы.

Керчь, Лиана Макоба

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