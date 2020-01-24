Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя

Артобстрел Мариуполя 24 января 2015 года, во время которого погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей, совершили «подконтрольные России боевики».
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил атташе по вопросам обороны и армии при Посольстве США на Украине полковник Томас Уоффорд.
«Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей», – приводит слова Уоффорда «ПолитНавигатор».
«Сегодня Россия продолжает разжигать начатый ей гуманитарный, экономический и экологический кризис. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более тринадцати тысяч украинцев», – утверждает американский военный дипломат.
Кроме того, он в очередной раз призвал Россию «вывести свои войска» из Донбасса и «содействовать расформированию незаконных вооруженных сил», закончив своё выступление националистическим лозунгом «Слава Украине!».
Отметим, что по признанию украинских журналистов, жестокий артобстрел Мариуполя был произведён боевиками неонацистского полка «Азов» (запрещён в РФ) в провокационных целях. Однако в дальнейшем киевский режим запретил всем СМИ говорить о причинах трагедии.
Между тем, жители города в подавляющем большинстве не сомневаются в том, что Мариуполь был обстрелян украинским нацбатом.
Симферополь, Валентин Карамазов
Симферополь. Другие новости 24.01.20
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