Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя

Артобстрел Мариуполя 24 января 2015 года, во время которого погиб 31 и были ранены 117 мирных жителей, совершили «подконтрольные России боевики».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», с таким утверждением выступил атташе по вопросам обороны и армии при Посольстве США на Украине полковник Томас Уоффорд.

«Сегодня, вместе со всеми украинцами, мы с большой печалью вспоминаем жертв дерзких обстрелов Мариуполя подконтрольных России боевиками пять лет назад. Те хаотичные и ужасные ракетные обстрелы, направленные против мирных украинцев, были частью нападения сил, подконтрольных России, и полным нарушением Минских договоренностей», – приводит слова Уоффорда «ПолитНавигатор».

«Сегодня Россия продолжает разжигать начатый ей гуманитарный, экономический и экологический кризис. В результате этого вооруженного конфликта уже трагически погибли более тринадцати тысяч украинцев», – утверждает американский военный дипломат.

Кроме того, он в очередной раз призвал Россию «вывести свои войска» из Донбасса и «содействовать расформированию незаконных вооруженных сил», закончив своё выступление националистическим лозунгом «Слава Украине!».

Отметим, что по признанию украинских журналистов, жестокий артобстрел Мариуполя был произведён боевиками неонацистского полка «Азов» (запрещён в РФ) в провокационных целях. Однако в дальнейшем киевский режим запретил всем СМИ говорить о причинах трагедии.

Между тем, жители города в подавляющем большинстве не сомневаются в том, что Мариуполь был обстрелян украинским нацбатом.

Симферополь, Валентин Карамазов

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