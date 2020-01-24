Порошенко: Госбюро расследований Украины помогает Кремлю подрывать международную коалицию

Экс-президента Украины Петра Порошенко допросили Госбюро расследований по делу подписании минских соглашений.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Порошенко должен быть дать показания еще 21 января, но тогда он допрос не явился. Следователи заявил, что в следующий раз прибегнут к принудительному приводу.

После этого защита экс-президента сообщила, что их клиент получил повестки на 24 и 31 января, а также 11 февраля. Сегодня Порошенко явился на допрос добровольно.

Беседа со следователями длилась более 3 часов. Экс-президенту задали около 300 вопросов.

Порошенко заявил, что возбуждение в отношении него уголовных дел – это реванш Кремля и подрыв международной коалиции. Но пообещал снова встретиться со следователями 31 января, если, конечно, «будет на Украине».

Отметим, что следующий допрос будет касаться провокации в Керченском проливе.

Всего, по данным ГБР, Порошенко не явился на 27 допросов в рамках 16 уголовных дел,

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 24.01.20

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