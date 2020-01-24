«Медиа ТВ Севастополь» перешло под полный контроль пиарщика Медведева

Медиаменеджер и бывший депутат Госдумы Константин Рыков стал единоличным владельцем телеканала «Первый Севастопольский», увеличив долю в ООО «Медиа ТВ Севастополь» вдвое – до 100%. Изменения зафиксированы в ЕГРЮЛ 22 января 2020 года, сообщает РБК, уточняя, что первые инвестиции в «Первый Севастопольский» Рыков совершил в ноябре 2019 года. Согласно базе СПАРК, ранее 50% ООО «Медиа ТВ Севастополь» принадлежало Ольге Сверчковой, которую в январе 2019 года издание «Примечание» называло женой депутата Госдумы Дмитрия Белика. Новый владелец телеканала Константин Рыков начинал карьеру с создания сайтов знакомств, дорос до руководителя интернет-департамента «Первого канала» и генпродюсера сетевого издания «Взгляд.ру».

Был соавтором сайта контр-культуры» Fuck.ru, который ввел в интернет ненормативную лексику, а также стал основой для субкультуры «падонков». Политическую карьеру начал с кампании «За Путина!» Активно популяризировал лозунг «Слава России!» В декабре 2007 года был избран депутатом Государственной думы V созыва по списку партии «Единая Россия» от Нижегородской области.

В декабре 2009 года был включён в дополнительный список так называемого президентского кадрового резерва. А в 2011 году создал интернет-движение «ДА» в поддержку президента РФ Дмитрия Медведева, целью которого организаторы называли «привлечение внимания активных интернет-пользователей к инициативам Дмитрия Медведева». Привлечь внимание, действительно, удалось: однажды Медведев перепечатал в совеем твитт-блоге одно из рассуждений Рыкова о тех, кто критикует партию власти. И хотя через несколько минут этот нецензурный пост со страницы президента удалили, скриншот с него широко разошелся в сети. Тогда во всем обвинили сотрудника, отвечающего за техническое сопровождение аккаунта.

Согласно декларации о доходах в 2006 году Рыков заработал 400 тысяч рублей, в 2010 – 8,36 млн рублей (это были самые высокие доходы среди депутатов от Нижегородской области).

«В августе 2014 года Фонд по борьбе с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, согласно которому Рыков вместе со своими родителями владеет виллой на Лазурном Берегу Франции стоимостью 2 миллиона евро и при этом является французским фискальным (налоговым) резидентом, – пишет Википедия. – Навальный иронически сопоставлял эти факты с антизападной и патриотической риторикой Рыкова. В расследовании отмечалось, что, по официальным данным за 2010 год, предоставленным Рыковым как депутатом Госдумы, у него не было ни личной машины, ни своего жилья – вообще никакой собственности. Вместе с двумя детьми он проживал в квартире площадью 147 м², предоставленной ему как депутату на правах безвозмездного пользования. Однако с момента декларации до момента съёмок фильма прошло четыре года».

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 24.01.20

Газпром вдвое переплатил за январский транзит через Украину. / Американский атташе в Киеве официально обвинил донецкое ополчение и Россию в обстреле Мариуполя. / Порошенко: Госбюро расследований Украины помогает Кремлю подрывать международную коалицию. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»