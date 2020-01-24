У берегов Крыма обнаружили нефтяное пятно площадью 86 км

У берегов Крыма произошел разлив нефти – инцидент зафиксировали специалисты ФГУБ «Научно-исследовательский центр космической гидрометеорологии «Планета».

«По данным космического мониторинга, проводимого ФГБУ «НИЦ «Планета», 21 января в 15:27 UTC в Черном море у побережья п-ва Крым был обнаружен след судового сброса нефтепродуктов площадью 86,1 км2 и протяженностью 55,1 км (координаты центра нефтяного пятна – 35°24'с.ш., 43°42'в.д). Нефтяной разлив находится на расстоянии 146,4 км от Феодосии», – сообщили в НИЦ.

След расширяется с юго-запада к северо-востоку

Симферополь, Лиана Макоба

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