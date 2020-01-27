Крымский поселок 10 лет живет без отопления – власти в курсе, но не реагируют

Жители поселка Гвардейское под Симферополем более 10 лет живут без отопления. Многочисленные обращения в органы власти всех уровней ни к чему не привели. Теперь за крымчан решил попросить Общероссийский народный фронт.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в конце нулевых годов в селе закрыли котельную – таким образом решили сэкономить газ. Жителей решили перевести на индивидуальное отопление. Но за счет бюджета мини-котлы установили около 20 семей, сотни других были вынуждены решать вопрос самостоятельно.

«Те, кто не успел установить разрешенные на тот момент котлы без вывода отдельного вентиляционного канала, вынуждены отапливаться или электрическими котлами, или подручными средствами, что приводит к огромным счетам за электричество. В итоге квартиры большинство сельчан отапливают по ночам, так как одновременная работа отопления и электроприборов приводит к перегрузке сетей», – сообщили в ОНФ.

В местной администрации утверждают, что пытались решить проблему, но проблему, но «все упирается во взаимодействие с республиканскими профильными властями». Дело в том, что для обеспечения стабильного газо- и теплоснабжения необходимо реконструировать газопровод, сделать это силами поселкового совета невозможно.

«Необходимо обеспечить взаимодействие властей и ресурсоснабжающих организаций всех уровней, искать разные варианты помощи людям. Если необходимы работы с внешними сетями, то реконструировать их, если нет технической возможности подключения дома, проводить необходимый капитальный ремонт. Что касается квартир, где невозможно подключить газовые котлы, но возможна установка электрокотлов, то для людей необходимо предусмотреть льготный тариф на электроснабжения в зимний период», – заявляют в ОНФ.

Реакции от властей Крыма пока не последовало.

Симферополь, Лиана Макоба

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