«Сгорело от стыда»: в Киеве тушат здание минкульта

В Киеве горит министерство культуры, молодежи и спорта Украины. Пожар начался в 10:14 по местному времени и пока не потушен.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ГУ госслужбы Украины по ЧС заявили, что возгорание началось в подвале 3-этажного здания, расположенного по адресу ул. Ивана Франко -19. Сотрудников из здания эвакуировали. В минкульте подчеркивают, что это бывшее задние ведомства, однако известно, что в подвале, как раз там, где начался пожар, расположен министерский архив.

Соцсети уже заполнили предположения о причине возгорания. Одно из самых популярных: «Сгорел от стыда за закон про дезинформацию».

«Архивы в украинских госучреждениях, как известно, горят регулярно, – отмечает telegram-канал «Политика Страны». – Это традиционный способ замести следы, списав на пожар пропажу некоторых документов».

Киев, Платон Ефимчук

Киев. Другие новости 27.01.20

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