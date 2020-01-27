В Крыму будут снова прогнозировать землетрясения и их последствия

В Крыму планирует восстановить геодинамический полигон: об этом сообщили Росреестр.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», решение о создании Крымского геодинамического полигона для комплексного изучения современных тектонических движений и глубинной структуры земной коры было принято в 1961 году. Главной задачей должно было стать прогнозирование землетрясений и устойчивости береговой полосы, а также сложных, долговременных инженерных сооружений в ее пределах. Исследования начались в 1962 году: ход высокоточного нивелирования следовал вдоль автомобильного шоссе Симферополь – Алушта – Ялта.Позже специалисты стали изучать так же оползни и деформации земли из-за техногенных процессов.

В 1984 году рядом с поселком Никита был построен Геодинамический центр, собирающий данные о геологической и гидрологической ситуации в разных частях полуострова. Однако в 1991 году работы были прекращены: по данным Росреестра, до вхождения Крыма в состав России измерительные работы на полуострове в течение 20 лет не проводились.

Возродить центр и полигон власти собирались еще в 2014 году, что работы по рекогносцировке пунктов в 2019 завершены и в текущем году исследования возобновятся.

«Как ожидается, использование Крымского геодинамического полигона позволит лучше изучить процессы деформации земной поверхности», – заявляют в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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