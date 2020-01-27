Поклонская: В Крыму нельзя добиться справедливости ни у чиновников, ни у правоохранительных органов

В Крыму чиновники выдают желаемое за действительное и скрывают существующие проблемы. Об этом заявила депутат Госдумы Наталья Поклонская.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне экс-прокурор РК провела очередной прием избирателей и подчеркнула: с годами ситуация не меняется.

«Каждый раз, встречаясь с людьми на приёмах в Крыму, слышу об одном и том же. У всех разные проблемы, но есть одна «красная линия», объединяющая всех, – простое желание добиться справедливости.

Например, по телевизору наши министры говорят, что нет никаких проблем с получением российского гражданства в Крыму. А ко мне постоянно приходят крымчане, которые с 2014 года обивают пороги с протянутой рукой за паспортом – они остаются бесправными людьми.

Вот и в этот раз более 10 человек пожаловались на то, что им не дают российское гражданство по одной причине – не было прописки в паспорте на момент референдума, – рассказала Поклонская. – У меня вопрос: почему министр об этом не знает? Почему мы разбрасываемся своими людьми? И кого он имел в виду, когда говорил об отсутствии проблем с получением российского гражданства в Крыму? Совершенно точно, что не простых людей. Надеюсь, в скором будущем эта проблема действительно полностью исчезнет. И только тогда словам министров можно будет верить.

Ещё один пример.

Президенту докладывают о бесплатной медицине в Крыму. Но как быть с качеством такой медицины и её доступностью? Что случилось с крымскими больницами? За одну встречу у меня сразу несколько обращений по факту некачественного оказания медицинской помощи пациентам. Расплата за халатность – смерть человека. И это ещё не всё...

После ужаса утраты близкого человека родственники годами ходят к следователю и прокурору и доказывают, что это преступление, а не случайность. Но и там нельзя добиться справедливости... Элементарной человеческой справедливости...»

Симферополь, Лиана Макоба

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