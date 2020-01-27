Суд отказывается выпускать из-под стражи застройщика, которого глава Крыма поддерживал «обеими руками»

Верховный суд Крыма оставил под стражей совладельца группы компаний «КСК» Николая Шалимова, обвиняемого в крупном мошенничестве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День»,осенью 2019 года компания «КСК» презентовала два крупных проекта: жилые комплексы «Морской квартал» в Алуште и «Итальянская деревня» на западном берегу полуострова. Потом пояились планы по строительству в Ялте и других городах Крыма. Глава Крыма Сергей Аксенов тогда, буквально, пришел в восторг и заявил, что «обеими руками» поддерживает «КСК»: Аксенов пообещал побывать на каждой стройплощадке, пишут «Примечания», и заверил: «Беру на контроль все 33 инвестпроекта». Реклама проектов «КСК» размещалась в региональных и федеральных СМИ.

Массированная «атака» на желающих жить у моря принесла неплохие плоды: только на ЮБК компании Шалимова удалось привлечь несколько сотен млн рублей дольщиков ( в основном, из других регионов России). В феврале 2018 года министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов на встрече с главой республики Сергеем Аксеновым сообщил: «Объект «Морской квартал» в Алуште: в застройке большой комплекс, предлагалось порядка 150 тысяч квадратных метров. Первая очередь строительства включала 40 тысяч квадратных метров, это 3 дома по 18 этажей. Однако есть нюанс: это не квартиры, а апартаменты, куда, тем не менее, привлекались средства дольщиков. И вот на сегодняшний день от 68 человек получено порядка 198 миллионов рублей». И добавил, что «люди внесли свои средства, а на объекте нет результата на протяжении нескольких лет».

Но Шалимова задержали только через 1,5 года – в июле 2019-го в рамках уголовного дела по части 4 статьи 159 УК РФ – мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилье.

С тех пор защита периодически пытается добиться, чтобы застройщика выпустили из-под стражи под залог или домашний арест, но безуспешно. В последний раз – в декабре 2019 года – Киевский райсуд Симферополя продлил Шалимову содержание под стражей до 21 марта 2020 года. Сторона защиты оспорила этот вердикт в Верховном суде Крыма, но приграла. На днях суд подтвердил решение первой инстанции.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 27.01.20

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