Акции Аксенова пошли вниз: Крыму сменили куратора

Новым куратором Крыма стал вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», до отставки федерального правительства, которая произошла 15 января, полуостров курировал Дмитрий Козак, сейчас он занимает пост заместителя руководителя администрации президента.

Марат Хуснуллин до назначения на должность вице-премьера был заместителем мэра Москвы. И в его назначении ряд экспертов усмотрел усиление позиции Сергея Собянина. И в Крыму тоже. Если раньше его влияние распространялось только на Севастополь, то теперь он сможет влиять и на процессы, происходящие в РК.

Другие наблюдатели считают, что негласная курация Крыма и Севастополя – это слабая попытка Кремля скрасить Сергею Собянину его несостоявшееся премьерство.

«Слабая, поскольку в ближайшие три года на развитие двух регионов по линии ФЦП должно пойти более 270 млрд рублей – даже меньше, чем в год в Москве тратится на здравоохранение, – пишет telegram-канал «Крымский алгоритм». – Кроме того, Собянин получает контроль над полуостровом не напрямую, а через своего бывшего зама, а ныне вице-премьера Марата Хуснуллина, который имеет и собственные командные интересы. А что подскажет эта команда?

Например, то, что ротация курировавшего полуостров вице-премьера приведет к серьезным перестановкам в Дирекции по управлению целевой программой. Ее возглавляет Андрей Никитченко из команды экс-губернатора Севастополя Сергея Меняйло, ревизией «наследия» которого занят нынешний глава Михаил Развожаев.

Смена Дмитрия Козака на Хуснуллина ослабит позиции Сергея Аксенова, к которому уже давно много вопросов по поводу неосвоения средств ФЦП на фоне слишком бравурных статистических отчетов».

Кроме того, считают наблюдатели, в Крыму усиливает свои позиции заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, который, по сути, и курирует полуостров в части выполнения ФЦП. И это, по мнению экспертов, тоже ослабляет позиции Сергея Аксенова, так как бизнес-интересы семьи замминистра как раз связаны с объектами программы.

«Сын Назарова – Артем, а точнее пул аффилированных с ним компаний давно и плотно работает на объектах ФЦП Крыма, – пишет telegram-канал «Крымская П». – При этом каждая сорванная договоренность Аксенова (Казурин, Нахлупин, Кабанов) с Назаровым заканчивается для крымских цугундером. Теперь, с уходом Козака на повышение и расширением аппаратного влияния Назарова, который по сути сегодня и есть правительство РФ для крымской власти, стоит ожидать очередной порки виновных за срыв ФЦП и не освоение денежных средств. Порки в условиях, когда фраза: «Президент мне доверяет» больше никого не остановит. Потому что теперь можно все».

По мнению экспертов, именно Назаров заставил прекратить пиар-батл Аксенова и владельца сафари-парка «Тайган» Зубкова: стороны заставили сесть за стол переговоров и по-тихому «слить» конфликт.

В кулуарах все чаще звучат заявления, что Аксенов теряет контроль и, как следствие, влияние на инвесторов и уже действующий в регионе бизнес.

Дополняет нерадужную для Аксенова картину история давнего конфликта главы Крыма и новоявленного премьер-министра России Михаила Мишустина.

В свое время глава ФНС России был категорически против назначения на должность начальника УФНС Кочанова. Но Аксенов умудрился «продавить» своего соратника на это место. В результате в июне 2015 года Кочанова во время получения взятки «приняли» сотрудники ФСБ.

Теперь Мишустин стал премьером и поручил ужесточить контроль за средствами, выделяемыми РК.

Симферополь, Анна Карпенко

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