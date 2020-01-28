Политолог: Москва вернёт Украину и Белоруссию с помощью правительств в изгнании

Политические эмигранты, бежавшие в Россию от украинского и белорусского режимов, будут использованы руководством РФ для восстановления позиций Москвы в Киеве и Минске.

Первым этапом процесса может стать формирование правительств Украины и Белоруссии в изгнании.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил украинский политолог Сергей Белашко.

«Очень важно российскому истеблишменту, российскому политическому классу иметь, с одной стороны, собственную украинскую и белорусскую повестку дня, а с другой стороны – иметь определенное количество и качество сограждан, то есть россиян, которые будут иметь определенное отношение и весьма серьезную вовлеченность в украинские и белорусские дела.

То есть, в качестве инструментария, думаю, тут не надо объяснять, могут быть варианты, начиная от формирования правительства в изгнании, заканчивая какой-то культурно-просветительской деятельностью и так далее. То есть, когда эти эмигранты будут взаимодействовать со страной своего выезда, со своей исторической родиной», – приводит слова Белашко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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