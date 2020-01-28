На востоке Украины возник конфликт между военными и чиновниками – едва не дошло до стрельбы

В зоне операции объединенных сил на востоке Украины возник конфликт между представителями ВСУ и местными чиновниками. Едва не дошло до стрельбы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел накануне в окрестностях Славянска. Там с 2018 года под контролем военных вырубается строевой лес. Процесс, сообщают инсайдеры, курируют лично высшие командиры. Вырубку объясняют строительством фортификационных сооружений. Но, по словам местных жителей, лес везут не на восток – к линии разграничения, а на запад – в глубь страны, на продажу.

27 января местные коммерсанты, у которых не получилось подключиться к этому прибыльному бизнесу, привезли к месту вырубки чиновников и полицию. Но военные отказались пустить их на интересующую территорию и, сославшись на государственные интересы и законы военного времени, пригрозил применить оружие, если «гости» продолжат настаивать.

В соцсетях пишут, что подобный конфликт уже возникал год назад. Но и тогда военные победили.

Славянск, Платон Ефимчук

Славянск. Другие новости 28.01.20

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