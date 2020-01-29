ЦБ России взялся за Севастопольский морской банк

Центробанк РФ назначил временную администрацию в Севастопольском морском банке.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», банк довольно широко представлен в Крыму: его отделения есть в 11 городах полуострова. Только в Севастополе, помимо центрального офиса, открыто 15 филиалов.

В декабре 2019 года организация занимала 246-е место среди банков РФ.

Однако теперь в ЦБ решили, что Севастопольский морской банк нуждается в санации: временно управлять банком будет Агентство по страхованию вкладов, в качестве инвестора выступит РНКБ.

Мораторий на удовлетворение требований кредиторов банка пока не вводится: организация работает в обычном режиме.

Основным акционером и председателем Совета директоров банка является бывший замминистра транспорта России (июнь 1999 – март 2000) Александр Анненков. В свое время у него был общий бизнес с украинским олигархом Игорем Коломойским, но после 2014 года севастопольская нефтебаза сменила владельцев.

Анненков являлся единственным судовладельцем, ответственным за морской участок прямого международного железнодорожно-паромного сообщения на переправе порт Кавказ – порт Крым, но после строительства Крымского моста бизнес перестал приносить прибыль.

Севастополь, Лиана Макоба

Севастополь. Другие новости 29.01.20

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