Штормовое предупреждение: на Крым надвигается холодный фронт

В Крыму объявлено: к полуострову подходит холодный фронт.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по РК, сегодня вечером, ночью и утром 30 января ожидаются дождь, мокрый снег, местами очень сильные осадки, в горах гололедно-изморозевые отложения, гололедица. Юго-западный ветер усилится до 18-23 м/с.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 29.01.20

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