В Киеве заявили о «размывании» украинцев в Крыму

В Киеве утверждают, что из материковой России в Крым уже переселились 140 тысяч человек, и планируется заселить на полуостров ещё 300 тысяч в течение десяти лет.

Как передаёт корреспонден РИА «Новый День», об этом заявила так называемая «зампредставителя президента Украины в АР Крым» Тамила Ташева.

По её словам, Москва использует различные «гибридные стратегии» для тесной привязки Крыма к России.

«Разные стратегии использует Российская Федерация. Первая – это милитаризация. Очень много работников ФСБ и Центра противодействия экстремизму приехали на территорию Крыма. И другое – это специальное замещение населения. То есть вытеснение с территории Крыма нелояльного для них населения – украинцев и крымских татар. И наоборот, заселение новыми людьми из Российской Федерации.

Сейчас, как минимум, идет речь о 140 или даже 300 тысячах человек с территории Российской Федерации. Они хотят увеличить эту численность до более чем 450 тысяч людей к 2030 году. Это огромные цифры, мы понимаем, что они размывают украинское население», – приводит слова Ташевой «ПолитНавигатор».

Между тем, по данным крымских миграционных органов, с 2014 года в Крым на постоянное место жительства переехали более 50 тысяч граждан Украины.

Симферополь, Иван Капустин

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