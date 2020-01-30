Правительство и прокуратура Севастополя разошлись в оценке виноватых в срыве ФЦП

Правительство и прокуратура Севастополя разошлись в оценке, кто виноват в срыве ФЦП. Это следует из официальных ответов на запросы информканалов.

«В прошлом году ни одно должностное лицо в Севастополе не привлекли к ответственности за срыв сроков реализации федеральной целевой программы (ФЦП) в связи с их увольнением и сменой высшего должностного лица», – цитирует telegram-канал «Акценты» заместителя севастопольского губернатора Дениса Солодовникова.

У прокуратуры другие данные: начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства Анна Иванченко сообщила, что «по выявленным прокуратурой города нарушениям законодательства программы при реализации программы к дисциплинарной ответственности привлечены 9 должностных лиц».

В целом, в минувшем году, по данным все того же Солодовникова, освоение средств в рамках ФЦП в Крыму и Севастополе составило менее 67%.

Севастополь, Илья Пелехов

Севастополь. Другие новости 30.01.20

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