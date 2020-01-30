Новый куратор Крыма столкнется на полуострове с большими проблемами, и весь его прежний успешный опыт вряд ли поможет быстро решить больные вопросы. Так считает директор региональной программы Независимого института социальной политики, профессор МГУ Наталья Зубаревич.

Как уже сообщал «Новый День», официально курировать Крым будет вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он успешно справлялся со своими задачами в Москве, но ожидать таких результатов в Крыму вряд ли стоит.

«Сейчас в Крыму строится очень много инфраструктуры, и Марат Хуснуллин это делать умеет. В столице инфраструктурные стройки были огромные, и довольно быстро все шло. Но Крым не Москва, даже несмотря на то, что туда вложены большие деньги. Получится ли здесь то, что получалось в столице, сложно сказать.

В Москве Хуснуллин был встроен в очень жесткую вертикаль управления, четкую и очень технологичную систему. В Крыму такой системы не существует по жизни, – цитирует Зубаревич экспертно-аналитический центром «Юг». И московские методы управления (даже с тем, что деньги на это есть) вряд ли здесь можно будет воспроизвести. Посмотрим, что у него получится».

По мнению эксперта, на полуострове не удастся в ближайшее время запустить программу реновации – на это просто нет средств, несмотря на огромные трансферты из федерального бюджета.

«45% – 46% – это расходы на национальную экономику. Сейчас это инфраструктура. Это очень большая доля, гигантская. Но на жилье средств уже не остается, – говорит Зубаревич. – Поэтому у Крыма нет денег, чтобы реализовать программу. Вообще денег на реновацию нет ни у одного из субъектов России, кроме, быть может, Сахалинской области или ЯНАО, где эта программа не особо нужна».

Еще одна крымская проблема, существенно тормозящее развитие региона, – незавершенные кадастровые работы. Плюс огромное количество самостроев и самозахватов.

«Там до сих пор не разобрались с юридическими делами по собственности. И быстро это сделать точно не получится. Таким образом, и денег нет, и юридические условия пока не созданы», – резюмирует эксперт.

Симферополь, Анна Карпенко

Симферополь. Другие новости 30.01.20

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