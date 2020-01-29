В МВД Крыма направили материалы о массовой подделке документов по передаче земли

Госкомрегистр направил в МВД материалы о возможной массовой подделке документов по передаче земли в Добровском поселении Симферопольского района Крыма.

Как сообщили РИА «Новый День» в ведомстве, в январе 2020 года поступило заявление о регистрации права на земельный участок в селе Андрусово. К нему прилагалось постановление администрации Добровского поселения, датируемое июлем 2019 года. В ходе правовой экспертизы факт выдачи физлицу участка, находящегося в муниципальной собственности, не подтвердился.

Сомнительные документы на совершение регистрационных действий в отношении двух участков в селе Доброе поступили также в ноябре прошлого года. К заявлениям были представлены решения сессии Добровского сельсовета, якобы принятые в 2012 году. Чтобы установить подлинность документов и содержащихся в них сведений, регистратор направил межведомственный запрос в администрацию Добровского поселения. В установленные законом сроки ответ не поступил, и специалист комитета приостановил регдействия. Поскольку законодательство позволяет заявителю самостоятельно получать ответы на запросы и предоставлять их в орган регистрации прав, вскоре в Госкомрегистр через МФЦ поступили дополнительные документы, где содержались ответы муниципалитета на запросы регистратора. После их изучения участки зарегистрировали за указанными в заявлении физлицами.

«Далее началось самое интересное. В Госкомрегистр по почте пришел ответ из администрации Добровского поселения, из которого следовало, что поссовет не располагает данными о ранее принятых земельных решениях по указанным адресам, – рассказывают в ведомстве. – Если бы муниципалитет, как положено по закону, своевременно ответил на запрос, то регистрации муниципальной земли за частным лицом можно было бы избежать. Теперь же отменить это можно будет лишь в судебном порядке. Но это лишь один из множества вопросов, касающихся действий заявителя, в которых усматриваются признаки мошенничества. Разобраться в том, имела ли место подделка документов, и дать правовую оценку должны правоохранительные органы. По всем случаям мы направили материалы в МВД Крыма для принятия мер реагирования, готовы оказывать силовикам всестороннюю помощь».

Симферополь, Лиана Макоба

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