Крым рискует потерять часть урожая озимых зерновых

В Крыму озимым посевам зерновых культур угрожает вредитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Россельхозцентр» по РК, специалисты отдела защиты растений обнаружили на полях зимнего (красноногого) зернового клеща. Он опасен для пшеницы, ржи, ячменя, овса, кормовых трав, листовых овощей и бобовых культур. В первую очередь, клещ поражает листья и прикорневую часть – в этих местах побеги темнеют, затем растение вянет и засыхает. Поврежденные посевы, в зависимости от стадии болезни, выглядят серебристо-серыми или желтоватыми. На поврежденных клещом участках урожайность снижается почти в 2 раза.

В Крыму красноногий зерновой клещ появился недавно – лет 6 назад. За прошедшее время он распространился по всему полуострову.

На сегодняшний день зерновой клещ активизировался в ряде хозяйств Раздольненского района.

Кроме того, предупреждают в ведомстве, посевы озимых зерновых культур в настоящее время могут быть поражены мучнистой росой, окаймленной, сетчатой и темно-бурой гельминтоспориозными пятнистостями, фузариозной снежной плесенью, септориозом, корневыми гнилями и другими заболеваниями.

Развитие этих болезней спровоцированно теплой погодой, густыми туманами, наличием капельной влаги, а также несоблюдением требований агротехнических приемов возделывания зерновых культур (в частности, отказом от обработки семян перед посевом фунгицидами).

Сельхозтоваропроизводителям рекомендуют незамедлительно обследовать посевов и в случае необходимости обработать их соответствующими веществами.

Симферополь, Лиана Макоба

Симферополь. Другие новости 30.01.20

В Крыму задержали участника дела ГУП «Воентелеком», 10 лет скрывавшегося от следствия. / Таможенная блокада: иностранные товары в Крым поступают не через Украину. / В Госдуме назвали новые антироссийские санкции США бесполезными. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»