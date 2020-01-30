Французы намерены переселиться в Крым и делать вино

Группа граждан Франции намерена переселиться в Крым и развивать виноделие. С просьбой помочь с переездом они обратились в Госсовет РК. Об этом сообщил глава комитета по вопросам народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», потенциальные переселенцы – это потомки эмигрантов, покинувших полуостров в 20-х годах прошлого века. Они хотели бы вернуться на родину предков и заниматься виноградарством и производством вина.

«В свое время в Крыму жила достаточно большая французская диаспора», – цитирует Гемпеля ТАСС.

Ожидается, что представители нескольких семей, желающих вернуться на полуостров, приедут в Крым в сентябре. По словам Гемпеля, если их интерес окажется достаточно серьезным, крымские власти готовы оказать им помощь в переселении и обустройстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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