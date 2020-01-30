Украина пытается вызволить из России своих преступников под видом «минского процесса»

Киев готовит новый список задержанных и осуждённых в России украинцев, чтобы включить их в процесс «обмена удерживаемыми лицами», предусмотренного Минскими соглашениями.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Помощник Зеленского сообщил, что Киев подготовил два списка: один для Донбасса, другой – для Москвы.

«Вчера список был передан на заседании трёхсторонней контактной группы (в Минске)», – заявил Ермак и добавил, что, кроме республик Донбасса, Киев ведёт интенсивные переговоры «об обмене» и с Россией. Список лиц, которых хочет вернуть Украина, уже готовится.

«Сегодня в работе (список), и никто темпа, который взяли по обмену, чтобы в максимально быстрые сроки все наши граждане были освобождены, не снижает», – заявил помощник Зеленского.

Как известно, Россия не является стороной внутриукраинского конфликта, о чём постоянно заявляют официальные лица РФ.

Напомним, в российских изоляторах и тюрьмах содержатся, в том числе, украинские религиозные экстремисты, а также диверсанты и террористы, совершившие преступления против Российской Федерации.

Симферополь, Валентин Карамазов

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