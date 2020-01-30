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Четверг, 30 января 2020, 16:27 мск

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В Алуште задержали чиновника, получившего «откат» за муниципальный контракт

В Алуште задержали бывшего начальника городского управления капитального строительства и ЖКХ.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ СК РФ по РК и Севастополю, в конце 2018 года чиновник потребовал откат у руководителя компании, занимавшейся ремонтом сетей теплоснабжения в трех жилых домах. За то, что чиновник подпишет акт выполненных работ, фирма должна была заплатить ему 5% от стоимости муниципального контракта.

Несмотря на то, что ремонтные работы были выполнены не в полном объеме, начальник управления капстроительства акт подписал, после чего подрядчик пережал ему 130 тысяч рублей.

Чиновнику предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере. Он находится под домашним арестом.

Алушта, Лиана Макоба

Алушта. Другие новости 30.01.20

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