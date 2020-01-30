Посольство США в Киеве: Русские не способны обучиться украинскому Гопаку

Посольство США на Украине возмутилось «антиукраинской» публикацией в Инстаграм американской телеведущей и шоувумен Эллен Дедженерес.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», актриса разместила видео исполняющего танец «Гопак» украинского ансамбля, оставив комментарий – «Только посмотрите на этих русских!».

Украинские пользователи дружно пришли в негодование, а диппредставительство США на Украине отчитало свою соотечественницу за «непростительную ошибку».

«Уважаемая Эллен, украинцы – большие поклонники шоу Эллен Дедженерес. К вашему сведению, видео, которое вы опубликовали в Instagram, на самом деле является известным танцем «Гопак», который является украинским, а не русским. И будем честными, россияне никогда так не станцуют. Наш украинский ансамбль танца Вирского (Национальный ансамбль танца Украины им.П.Вирского), который есть на этом видео, может доказать это в вашей студии», – указало актрисе посольство.

Симферополь, Валентин Карамазов

Симферополь. Другие новости 30.01.20

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